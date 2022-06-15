精誠(6214)與互動資通投入EIM（Enterprise Instant Messaging）企業即時通訊協作市場，為台灣企業與公部門提供跨國、跨場域的即時溝通平台服務，以降低溝通成本、提升營運績效。雙方進軍EIM後已經初步展現合作綜效，目前有多個金融業大型金控、銀行等成功導入服務案例，未來將積極拓展雙方在醫療、製造及公部門等新市場的合作。

互動資通EIM產品《team+》採私有雲建置架構，是台灣原生最早提供「企業APP即時通訊解決方案」的軟體服務商，使用企業與組織超過5,000家，用戶帳號數突破200萬，代表客戶包含多家大型醫學中心、金控公司、中央暨地方縣市政府、國內大型銀行、上市櫃製造業及服務業等。

精誠表示，《team+》已有多年協助企業數位轉型的成功經驗，包含整合企業通訊錄，使跨部門、跨地域、跨關係企業可以輕鬆橫向溝通，一鍵找人；使用者可自行定義訊息分類與任務型群組，透過主動推播與通報，做到即時性雙向溝通，重要公告不漏接，同時完整記錄訊息傳遞軌跡，大幅降低組織溝通成本。

《team+》在不同產業實踐的成功案例，涵蓋政府機關、電子製造、醫療院所、金融保險、電子商務、教育機構等產業。疫情期間，醫療院所在《team+》成立發燒監控群組，針對住院病患進行體溫異常主動監控，透過《team+》每日通報與追蹤回覆，讓醫護人員即時掌握病患狀況；並與HIS系統串接，簡化繁複的行政流程，縮減會診病患25%等候時間，更提升院內溝通效率，節省院內簡訊費用70%。雙方合作除市場開發之外，精誠將以軟體力、數據力與演算力，協助整合《team+》與客戶軟硬體系統，也可依照企業個別需求以API介接客製，串接客戶管理系統與銷售系統等營運後台，為《team+》服務加值。

互動資通董事長郭承翔提到，溝通成本是企業日常營運管理的關鍵之一，在目前遠距、多點、多工的工作主流下，企業需要依賴可靠且安全的商用即時溝通平台，完成日常營運作業，特別是需要跨地域、跨團隊以及跨國運作的團隊，互動資通與精誠資訊要協助台灣企業以在地開發、具資安基礎的平台成功數位轉型，攜手台商走入全世界，在全球市場用台灣的科技服務永續經營，讓未來的10年打造出更多產業專屬的整合協作生態系。