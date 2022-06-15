美國疾病管制預防中心（CDC）周二表示，截至6月11日，Omicron的BA.4和BA.5兩個亞種變種病毒約占新冠變種病毒確診數的8.3%和13.3%。

據美國CDC估計，在截至6月5日當周，BA.4占美國變種病毒確診數約5.4%，而BA.5占7.7%。

截至6月11日，美國新冠病毒確診病例數7日移動平均值為10萬5,615例，較前一周增加6.7%。

今年3月，世界衛生組織（WHO）將這兩個快速傳播的Omicron亞種病毒納入監測名單，歐洲也將之列為「高關注變異株」（Variant of Concern,VOC）。

歐盟疾病預防機關周一表示，這兩個新的亞種變種病毒比其他變種病毒傳播速度更快，隨著BA.4和BA.5在歐洲大陸成為主流病毒，住院和死亡也可能因而增加。

明尼蘇達州羅徹斯特醫療機構Mayo Clinic疫苗研究小組負責人 Gregory Poland博士表示他非常擔憂，根據來自南非的數據，這些亞變種更容易逃脫透過疫苗和先前感染所獲得的免疫力。

疫苗或曾經感染過可能有助於防止死亡或重症，但BA.4和BA.5可能會在今年夏季導致感染數激增，因為孩童將重返學校，且人們接種第二劑加強針的免疫效果可能已經消退。