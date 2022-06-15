英國跨黨派國會議員提出修訂案，將要求當地的孔子學院申報資金來源，一旦有言論和學術自由的風險，合作的大學可能被要求終止與孔子學院的關係。領銜提案的議員形容，「中共與英國正在一場戰爭之中」。

據美國之音，英國國會13日在進行《高等教育（言論自由）法案》的辯論之前，一群跨黨派國會議員提出修訂案，要求英國高等院校與外國機構合作，教授外國語言、文化及提供交流項目時，必須向政府交代資金來源及相關條款。修訂案列明，如果合作會影響言論和學術自由方面，英國政府可以要求取消合作，或要求大學與其他機構提供同類課程。

據報導，針對孔子學院的資金來源及言論學術自由的問題，獲得英國政府接納。英國教育部大學國務大臣唐麗蘭（Michelle Donelan）表示，理解議員提出的相關問題，並指政府的學生事務辦公室（Office for Students）將有權因應情況，就註冊事宜執行一系列相應的補救措施。

政府修訂案會要求院校申報涉及7萬5000元英鎊或以上的合作案。不過，英國院校與大部分歐洲國家、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、新加坡機構合作，就不受影響。英國教育部亦開始招聘一名專責言論和學術自由的官員執行相關政策。

根據由資深保守黨議員成立的「中國研究小組」（China Research Group）最新的一份報告，英國有30所孔子學院，是所有國家之中最多，英國公開大學（Open University）在上個月就啟動了全球首個網上孔子學院。該報告稱，孔子學院的教師會被警告，不要談及包括台灣及西藏的政治議題。

帶頭提出修正案的保守黨議員凱恩斯（Alicia Kearns）表示，議員擔心孔子學院「扼殺英國大學校園內的言論自由及思想自由」，並稱「中國共產黨與英國正在一場戰爭之中」。她說：「在這場戰爭中，對方會使用任何影響我們的攻擊手段，而不幸地我們很天真。我們這個國家的現實是，我們的大學拒絕承認它們被利用成為一場混合戰爭（Hybrid warfare）中的武器，來對付我們。」