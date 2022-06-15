花蓮縣警局興建中的大樓11日凌晨遭人偷走8捆總重約400公斤、市價5.2萬元的電纜線，歷經4天追查偵辦，14日在花蓮市區緝獲51歲陳姓及42歲黃姓2名竊嫌，並在回收場起出2捆已刮除外皮的紅銅線，全案將依刑法竊盜罪線移送花蓮地檢署偵辦。（羅亦晽攝）

花蓮縣警局斥資6.3億元在廳舍旁興建警勤科技大樓，11日凌晨卻遭人偷走8捆總重約400公斤、市價5.2萬元的電纜線，且員警與保全渾然不知，經工人通報才知此事。警方經4天追查偵辦，14日在花蓮市區緝獲51歲陳姓及42歲黃姓2名竊嫌並移送法辦，不過該竊案不僅讓警方顏面盡失，在民眾心中的形象恐已大打折扣。

11日凌晨2點多，2名膽大竊賊躲過門口駐警，疑似從警勤科技大樓工地側面較低矮的外牆翻入工地，再從未安裝玻璃的窗戶爬入大樓，並陸續在2個多小時內，偷走8捆約400公斤重、市價5.2萬元的紅銅電纜線。

工人當天上午盤點電纜線時發現數量有異通報，經警方過濾周邊監視器，發現陳、黃2男涉有重嫌，14日傍晚持搜索票到花蓮市區進行查緝，逮捕2人並到回收場起出2捆已刮除外皮的紅銅線且已得手8000多元，至於其他6捆尚在追查。

警方指出，42歲的黃男曾於警局工地工作，因對作案現場熟悉，知道貴重的料材放置地點，離職後夥同51歲陳姓友人，翻過工地圍牆闖入工地，竊取電纜線後並轉賣出去。全案依刑法竊盜罪線移送花蓮地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

由於新建大樓位在縣警局圍籬內，不過因縣警局門口有保安警力，工區前方另有保全人員，可謂警戒森嚴，但卻遭人侵門踏戶偷走大批電纜線，儘管整體工期不受影響，警方也出面解釋因安全疑慮，不能任意進出工地，並強調鑑於此次經驗，已請業者落實安全管理及監控系統，並加強周圍深夜巡邏守望勤務，嚴防竊案再發生。

不過竊案除讓警方出糗，更令外界傻眼，並引起地方譁然，質疑守護花蓮治安的要塞「螺絲整顆鬆掉」，儘管已成功逮人，但警方在民眾心中的形象恐已被打大折扣。