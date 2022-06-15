淨零排放是國際趨勢，我國已於日前公布「台灣2050淨零排放路徑」。交通部常務次長祁文中今（15）日表示，在各項領域數位化與智慧化發展中，電信服務業不僅擔任驅動角色，更是創新服務領航者，在各領域提供創新且前瞻的解決方案。他也指出，電信服務業形塑了自主落實ESG的良好氛圍，扮演數位轉型核心角色。

《工商時報》15日與中華電信合作，於台北寒舍艾美飯店舉辦「智慧ESG新商機高峰論壇」，邀集各界先進共同探討ESG的大未來。

祁文中致詞時說，日前我國公布台灣2050淨零排放路徑，臚列能源轉型、產業轉型、生活轉型及社會轉型四大轉型策略，以科技研發及氣候法制為兩大治理基礎，科技研發將帶動數位化及智慧化之應用與發展，可提高電力管理效率，打造低碳製程，達到溫室氣體排放量大幅下降的具體效果。

祁文中說，在各項領域數位化與智慧化發展中，電信服務業不僅擔任驅動角色，更是創新服務領航者，在食、衣、住、行、育、樂、健康醫療領域均提供創新且前瞻的解決方案。

祁文中舉例，交通部推動淡海新市鎮的智駕巴士，就是用5G智慧場域為基礎，結合車聯網AI相關技術，整合蜂巢式車間通訊、自駕車、路側感測器及雲端監控平台的公共運輸接駁服務。此外，電信服務也支援地方政府導入各項智慧城市應用，包括智慧觀光、智慧農業及智慧防汛等服務，這些都將為ESG的實踐更跨進一步。

祁文中還說，我國每三年發布的溫室氣體國家報告中，電信系統已被列為維生型關鍵基礎設施，強化系統調適能力跟韌性是對應氣候風險的關鍵要素。

祁文中說，我國政府為擴大整體通訊的防救災能力，已協助業者建置定點式與機動式防救災行動通訊平台，提升基地台、衛星傳輸等設備韌性。電信業者也自主採行相關措施，推動機房減災及氣候調適方案，辦理多次演習演練，積極守護國家關鍵基礎設施，展現抗災韌性與災害應變能力。

祁文中表示，在虛實整合時代中，國內電信、網路、資通訊服務業者也共同合作，投注相當多的資源進行資安防護整備，強化社會對通訊網路韌性的信心。

祁文中說，為迎合ESG趨勢，先進國家描繪下世代通訊的特徵，是在5G高速度、低遲延、多接取的特性上，再加上「超低電力消耗」的特性，必須仰賴相關產業持續投入節能運算技術及光電材料等技術研發，才能確實滿足未來數位社會需求。

祁文中說，非常高興看到我國產業形塑了自主落實ESG的良好氛圍，尤其是我國電信服務業，無論在跨業合作及創新、投資新技術研發、建設及維運網路設備等，都積極投入且不遺餘力，扮演數位轉型核心角色；在社會關懷面也十分用心投入，積極實踐聯合國永續目標的數位包容精神，率先成為各界的典範。

最後，祁文中強調，交通部在產業永續方面的施政重點，包含永續觀光、低碳運輸、智慧運具等，期待這些領域的創新應用，都能持續藉由良好的資通訊基礎往永續紮根，並納入更多創新元素，放眼全球，接軌國際。