大陸國務院新聞辦今天（6月15日）舉行5月份國民經濟運行情況新聞發佈會，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，1至5月份，社會消費品零售總額17兆1689億元（人民幣，下同），同比下降1.5％。其中，除汽車以外的消費品零售額15兆5095億元，下降0.5％。5月份，社會消費品零售總額3兆3547億元，同比下降6.7％。其中，除汽車以外的消費品零售額30361億元，下降5.6％。

按經營單位所在地分，1至5月份，城鎮消費品零售額149134億元，同比下降1.6％；鄉村消費品零售額22555億元，下降1.0％。5月份，城鎮消費品零售額29205億元，同比下降6.7％；鄉村消費品零售額4342億元，下降6.3％。

按消費類型分，1至5月份，商品零售155415億元，同比下降0.7％；餐飲收入16274億元，下降8.5％。5月份，商品零售30535億元，同比下降5.0％；餐飲收入3012億元，下降21.1％。按零售業態分，1至5月份，限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店零售額同比分別增長4.0％、4.7％、1.2％，百貨店、專賣店分別下降10.3％、7.6％。

1至5月份，大陸全國網上零售額49604億元，同比增長2.9％。其中，實物商品網上零售額42718億元，增長5.6％，佔社會消費品零售總額的比重為24.9％；在實物商品網上零售額中，吃類、用類商品分別增長16.0％、6.3％，穿類下降1.6％。