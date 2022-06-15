台灣14日新增6.6萬本土確診、123人死亡，死亡個案中有2人無慢性病史，都在解隔後過世。衛福部國健署前署長邱淑媞懷疑，「台灣可能已出現MIS-A」。

所謂「MIS-A」（成人多系統發炎症候群），A代表成人（adult），和「MIS-C」（兒童多系統發炎症候群）一樣，先感染新冠肺炎後，再出現多系統發炎。

邱淑媞解釋，「MIS-A」好發於年輕男性，和兒童不同的地方在於，症狀多反映心血管系統表現，包括心肌炎、心包膜炎、冠狀動脈擴張、動脈瘤、心室功能不全、心律不整等。

患者也會覺得胸悶、胸痛、胸口緊，伴隨低血壓甚至休克等；也有腸胃道症狀，或皮膚、黏膜的相關症狀。

邱淑媞進一步指出，若確診者解隔後出現胃痛、紅眼、腹瀉、頭暈、皮膚冒疹子、嘔吐等狀況，即有可能是「MIS-A」；出現呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、嘴唇或指甲泛白、其他嚴重不適等，要馬上就醫！