美媒報導，中國大陸官員近幾個月來不斷私下警告美國「台灣海峽非國際水域」。

中國大陸近期多次稱台灣海峽並非國際水域，對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）14日電郵回覆路透社時表示，台灣海峽為國際航道，代表台灣海峽是受國際法保障的公海自由區域，包括航行及飛越自由，重申將持續通過台灣海峽。

大陸外交部13日稱，大陸對台灣海峽「享有主權、主權權利和管轄權」，並駁斥部分國家指台灣海峽為國際水域的主張。

對此我國外交部發言人歐江安14日嚴正駁斥陸方的說法為謬論，重申台灣海峽是國際水域，凡是屬於我國領海範圍以外的水域，都適用國際法的公海自由原則。

路透社報導，美國國務院發言人普萊斯14日透過電郵回覆時支持台灣的主張，斷然否認北京有關能在台灣海峽行使主權的說法。

普萊斯在電郵中回應：「台灣海峽為國際水路（The Taiwan Strait is an international waterway），代表台灣海峽是受國際法保障的公海自由區域，包括航行及飛越自由。」

他強調，全世界對台灣海峽的和平與穩定有恆久利益，「我們認為這對更廣泛的印太地區的安全與繁榮相當重要。」

他重申美國關切北京對台灣的挑釁言詞及脅迫活動，強調美國將「持續在任何國際法允許的地方飛行、航行及行動，也包括通過台灣海峽」。