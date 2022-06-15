台灣石斑魚禁進口 國台辦指「科學合理」：正常安全防範舉措

大陸國台辦15日召開例行記者會，就大陸海關10日宣佈暫停進口台灣石斑魚一事，大陸國台辦發言人馬曉光表示，近期大陸海關又從台灣輸入的石斑魚中不斷檢出孔雀石綠與結晶紫兩種禁用藥物，說明台灣的石斑魚養殖藥物安全管理體系存在嚴重問題，大陸海關從13日起暫停輸入是正常的安全防範舉措，科學合理，完全正當。

至於民進黨指責大陸暫停輸入台石斑魚是對台打壓、有政治目的，片面傷害兩岸關係等說法。馬曉光表示，民進黨不考慮漁民切身利益，不反思自身問題，卻再次借機進行政治操弄，把必要的安全防範措施泛政治化，把單純的技術性問題複雜化，惡意抹黑大陸，製造兩岸對立，並企圖把惡意政治炒作向世貿組織（WTO）延伸。

馬曉光更反問，把帶有禁用藥物和含量超標藥物的農漁產品賣給大陸，是民進黨口中所說的「正常貿易」嗎？出現問題後不想辦法解決，卻一味從政治上抹黑指責大陸，誤導民眾、挑撥離間、升高對立，這算不算「片面傷害兩岸關係」？

他強調，去年以來，大陸多次向台灣通報多批石斑魚藥物不合格情況，要求完善水生動物安全管理體系，但台灣的回函中，卻從未提供所謂整改的科學證據。

馬曉光指出，目前當務之急是民進黨要對台灣的石斑魚養殖藥物安全管理體系做認真徹底的排查和整改，不能再推諉、延遲，切實為台灣漁民利益福祉考慮。第二則是停止此問題的政治化操弄與對大陸的抹黑攻擊誣衊。