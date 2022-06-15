蔡英文總統今天表示，犯罪科技化已成為治安工作的重大挑戰。尤其在區塊鏈技術和資通訊的發展之下，犯罪樣態也更加複雜。她要求警察和行政同仁持續發揮團隊戰力，整合跨部會資源，來防制科技違法行為。政府也會持續支持大家，有更強的能量，來守護治安。

蔡英文今天與行政院長蘇貞昌、政委兼發言人羅秉成、法務部長蔡清祥、財政部長蘇建榮、內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽等人共同出席「111年警察節慶祝大會」。

蔡英文抵達後，首先視導刑偵毒品案件成果，並親頒紀念章予全國模範警察，表彰他們維護社會治安、為民奉獻的傑出表現。蔡英文致詞時也代表國人感謝全國的警察同仁堅守崗位、守護治安，及保障社會安全。

她說，特別是這兩年多來，臺灣因應疫情挑戰，陸續調整各項防疫措施，背後都有警察同仁的全力協助。包括邊境防疫、社區防疫，還有從上一個階段的疫調工作，到疫苗接種站及各個快篩試劑通路的秩序維護等工作，警察同仁為臺灣的防疫做出很大的貢獻，「真的非常感謝所有警察同仁的付出」。

針對部分警察人員支援的防疫工作，在第一線的染疫風險較高，她說，政府以公費投保防疫保險，來保障同仁權益。她也要向大家說聲：「辛苦了！」

除了支援防疫，蔡英文指出，警察同仁在掃黑、打詐，以及反毒等工作上，都有很好的表現。從今年1月到現在，警察跟檢方、海關，共同緝毒，在三方合作之下，已查獲將近700公斤的大麻花。這些毒品如果流入國內，將會對國人造成很大的危害。她也要感謝大家，將毒品阻絕於境外，守護國人健康安全。

現在，除了反毒、暴力和竊盜等傳統犯罪，她說，犯罪科技化，也成為治安工作的重大挑戰。像是有些罪犯會利用非法金流和虛擬貨幣，來逃避查扣犯罪所得，尤其在區塊鏈技術和資通訊的發展之下，犯罪樣態也更加複雜。她要請大家持續發揮團隊戰力，整合跨部會的資源，來防制科技違法行為。

她強調，近幾年來，政府透過修法、汰換勤務裝備，以及推動各項保護警察權益的方案，就是希望提升大家執行勤務時的保障。在這裡，她也特別感謝所有警察同仁的家人，因為大家的支持，警察同仁才能投入各項任務，讓國人安心生活。後疫情時代的挑戰還很多，「我們一起繼續努力，守護民眾、維護社會安全」。