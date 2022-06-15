日前天母發生一名母親帶罹患妥瑞氏症的兒子到電影院看《悍衛戰士：獨行俠》，過程中男童不斷發啾啾聲，引發同場民眾不滿，該名母親起身說對不起，離場前更表示這個世界很殘酷。律師林智群認為，大家知道有個人特殊狀況，當然會體諒，但不代表有義務忍耐，並建議該名母親可以改看兒童電影或冷門場，才不會讓自己碰得頭破血流。

林智群今（15）日於個人臉書直言，社會本來就是殘酷的，對「不守規矩的人」更殘酷，原因在於在戲院裡發出聲音，大家會認為是不守規矩，個人有特殊狀況、疾病， 大家知道後當然會體諒，但不代表有義務要忍耐，「買票進場，本就享有安靜看電影的權利，不是嗎？」

林智群指出，男童的媽媽也知道社會是殘酷的，願意孩子踏出第一步是很好的，但做法可以再調整。他舉例說，若是改看《侏儸紀世界3》，戲院裡一堆小孩入場，唧唧喳喳在所難免，那樣的情況下，孩子發出聲音，大家也比較不會反感。

林智群說，既然是踏出第一步，當然要仔細考慮各種情況，找一個適合一點的場子，如兒童場、冷門場或是快下檔的電影，而不是讓自己碰得頭破血流，再來說大家不包容，人家忍耐包容，是額外的善意，不是義務，認清楚這點很重要。