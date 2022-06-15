防疫相關保單今年以來理賠情形

3年防疫險保費，即將於6月底前全數賠光。面對防疫險之亂，民進黨立委郭國文今出面表示，業者風險分散的標準，不該取決於誰當主管，為強化風險分散的監督機制，避免業者因為「輸不起」而賴帳，保險局應針對巨災訂定最低再保險比例，以制度面來防止下一次的防疫之亂。

金管會昨日宣布，今年到6月13日為止，防疫險保單已理賠23.69萬件，金額逾83.49億元，預估6月底前理賠金額就會破百億元。

郭國文指出，台灣的產險業很少發生一次性慘賠的狀況，即便是發生像莫拉克颱風這類大型災害，也不會是所有業者一起賠錢，使得業者對於透過「再保險」來防範重災的觀念愈來愈淡，如今業者對於防疫險進行「再保險」的比例就低於5成。

郭國文進一步說，產險業者之所以會輕忽重災風險，原因恐怕與管理階層的專業不足有關。以現況來看，產險業董事長、總經理擁有保險背景者並不多，而管理階層屬於「正宗」產險出身的又更少；一旦母公司只把產險視為負責金控、人壽的跨售工具，產險業就難以發揮管理的獨立性。他說，近期產險公會即將改選，務必要選出專業、適合、產業界的龍頭。

民進黨立委鍾佳濱也認為，今年防疫保單再保險的比率低於50％，導致後來發生的防疫險之亂，要求金管會必須記取教訓，對於難以預估發生率的險種，應要求向國際進行再保險，做好風險控管。

因此，郭國文強調，在業者輕忽重災、管理階層專業度又不足的情況下，保險局對於業者分散風險的標準，不該取決於誰當主管，而是要針對巨災訂定最低的再保險比例，修正制度，以確保業者在面臨大規模理賠時都能賠得起，避免再度發生下一次的防疫險之亂。