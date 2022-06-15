隨著疫情後復甦且進入升息循環，高股息題材備受投資人期待，股息率較高的亞洲，中長線投資吸引力浮現，統計亞太地區（日本除外）企業今年股息發放將成長近5％，更有64％將增加配息，亞洲股息基金受惠績效看好。

瀚亞投資亞洲股票收益基金研究團隊表示，股利收益向來是創造亞股長期穩定報酬的一大關鍵。回顧過去幾年，疫情爆發導致亞洲企業在2019年和2020年減少股利分配。但隨後在強勁的自由現金流量支持下，快速從疫情中復甦，2021年支付的總配息金額，反較疫情前高出30％。

未來全球股利收入將再次快速成長，預計亞太地區（日本除外）的股利總金額將達4,430 億美元，2022年股息發放將成長將近5.0％，僅約14％公司將減少配息，預計有64％亞洲企業將增加配息。

瀚亞投資亞洲股票收益基金研究團隊指出，解析過去20年總報酬的細項，股利收入為主要收益來源，亞太地區（日本除外）超過50％的總報酬來自配息再投資。目前亞太股市本益比僅12倍左右，相較於歐洲、全球、美國等股市估值偏低，但股利率約3％，幾乎達到歐洲的兩倍，超過美國的三倍。

瀚亞投資認為，亞洲仍可看到經濟在疫情後重新開放帶來的正面影響，如國際旅遊逐漸復甦，且股息收益成長率、企業配息意願及股市估值等各面向來看，亞洲股票投資更具吸引力，建議鎖定相關基金布局。