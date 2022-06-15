第二季全球受到高通膨、聯準會緊縮、大陸疫情封控及景氣疑慮等利空連番衝擊，金融市場波動加劇，時序將進入第三季，投顧建議後市可採取「SMART策略」，即Strong強勢主流、Multi-Asset多元資產、Rate債券收息、Turnaround轉機題材，多元配置穩中求進。

富蘭克林證券投顧指出，預期第三季金融市場將上演四「重」奏，包括重新檢視基本面，即經濟放緩或衰退、大陸解封進展和經濟回溫速度、通膨是否觸頂及放緩速度；重新調整政策路徑，聯準會升息速度，大陸防疫及監管；資產評價重新校準是否超跌；資金重新輪動。

儘管眾多變數猶存，但隨著市場情緒已偏悲觀，股債資產評價面大幅調整後，回歸合理甚至便宜水準，有助收斂下檔風險，若經濟基本面稍有優於預期，或拜登政府採取調降對大陸加徵關稅等具體措施，以緩解通膨壓力，隨時有機會帶動市場反彈。

富蘭克林證券投顧表示，面臨高通膨、高波動和利率上揚環境，金融市場短期同步承壓，建議投資布局保持冷，並採取多元配置分散風險，面對長期看好標的遭逢非理性拋售，可採逢震盪分批加碼，或大額定期定額策略，靜待烏雲散去後的反彈行情。歷經利空淬煉後，預期有些資產仍有機會脫穎而出。

建議第三季布局採「SMART策略」，包括Strong強勢主流、Multi-Asset多元資產、Rate債券收息、Turnaround轉機題材，以採取靈活彈性配置的美國價值平衡型基金為核心，讓經理人自動對焦股債市優質收益與獲利機會，迎向與病毒、通膨和升息共存的投資環境。看好基礎建設產業、公用事業產業及美國價值型股票型基金震盪後仍有表現空間，積極者可搭配操作天然資源產業，將通膨風險轉化為獲利契機。

此外隨著債券殖利率急速彈升後評價面改善，可留意波灣債和美國非投資等級債券型基金的布局機會。及上海歷經嚴格封控解封後，大陸經濟最壞情勢可能已過，並將邁向復甦，政策面還有寬鬆空間。美國科技和生技股短線逆風猶存，但隨著下半年新產品問世、企業資本支出、實驗數據及併購活動回溫，蘊藏轉機題材，建議可分批加碼或定期定額策略累積部位。