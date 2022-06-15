全球化正帶動產業進行數位轉型，伴隨ESG浪潮興起，國際知名企業正競相透過數位科技結合ESG管理， 積極打造「永續新經濟」。國發會主委龔明鑫今（15）日指出，到去（110）年7月，證券基金募資有超過5,000億美元跟ESG評比有關，顯示只要有ESG，就會有很多商機，金融市場也非常重視。

《工商時報》15日與中華電信合作，於台北寒舍艾美飯店舉辦「智慧ESG新商機高峰論壇」，邀集各界先進共同探討ESG的大未來。

龔明鑫致詞時說，ESG很重要，第一次出現在2004年，聯合國的報告，提到WHO CARE WIN，建議企業把ESG責任，還有對長期財務的影響做評估。自此之後，很多評估機構，就把ESG當很重要評估指標，也變成最重要的關鍵字，只要有ESG就會有很多錢。

龔明鑫說，到去年7月為止，高盛估計，證券基金募資部份有6,500億美元，超過5,000億跟ESG評比有關，其他1500億是非ESG，顯示在金融市場上非常重視。

龔明鑫也說，去年能源轉型相關投資達到9,900多億美元，將近1兆，顯示ESG跟能源轉型重要性。

龔明鑫說，ESG是評估企業營運發展方向很重要指標跟依據，近年相關議題也提升到世界跟國際重要轉型目標，2050年要達到淨零碳排，也是全世界很重要目標。

龔明鑫說，去年全世界地球日，蔡英文總統有提示淨零排放是全世界目標，也是台灣目標，在經過一年多努力，3月30日公布推動路徑，這是一個基礎，希望有更多回饋聲音，可以滾動檢討。

龔明鑫強調，個人對淨零排放是蠻有信心，然而重要國家願景要成功，仰賴全民跟企業界共同參與，沒有共同信念跟共識，政策很難推動。

龔明鑫說，ESG走在前面，2004年就開始，當有這樣信念，加上國家願景跟政策，搭配來做，就有很大可以發展空間。很多人推動時，就會有很大商機產生，才能一直發展下去。2006年推動能源轉型時，大家也有很大的質疑，但現在顯示出商機，投資金額大、就業機會也多。

龔明鑫也說，淨零排放後，估計會創造2億200萬就業機會，同時也有1.87億舊的工作可能會失去，這是很大的轉型工作。要引導舊的人，接軌到新的工作機會，不然轉型就無法成功。政策上跟企業界都要共同努力，把這件事做好，思考如何變成不單單只是環保信念的事，而是變成整個產業推動，創造附加價值。