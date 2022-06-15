日本內閣府15日公布4月核心機械訂單，月增10.8％，創2020年10月來最大月增幅，市場原先預期月跌1.5％。4月增幅明顯高於3月的月增7.1％，反映企業投資持續增加，不受能源價格高漲和中國嚴厲封城防疫等不確定性因素的影響。

核心機械訂單是反映企業在未來兩到三季內的資本支出狀況，因此，外界以此作為觀察企業投資風向，來評估商界和日本整體經濟趨勢。目前日本經濟正面臨全球通膨壓力大增，日圓兌美元匯率急速貶值至24年來新低的狀況。

農林中金綜合研究所首席經濟專家南武志說，儘管目前全球供應鏈裡出現俄烏戰爭和中國封城等各種令人憂慮的狀況，以及通膨壓力影響企業獲利，但4月核心機械訂單不受影響而仍然表現強勁。

4月製造業的機械訂單月增10.3％，主要由電機、資訊科技和汽車等產業帶動。內閣府表示，與半導體生產設備相關的產業仍繼續積極投資同時，汽車業的投資變得更正面。

至於服務業的訂單月增8.9％，主要是來自運輸和金融等企業的強勁需求所帶動。外部訂單月增52.1％，為2021年2月來最大月增幅。