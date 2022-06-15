大陸國務院新聞辦今天（6月15日）舉行5月份國民經濟運行情況新聞發佈會，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，受國際環境複雜嚴峻、國內疫情衝擊等超預期因素的影響，二季度經濟運行下行壓力加大。面對困難的局面，在黨中央堅強領導下，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，積極穩定宏觀經濟大盤，加大物流保通保暢力度，強化助企紓困，推動企業復工復產，經濟運行實現由受到疫情衝擊因素出現下滑到逐步恢復的轉變。

付凌暉表示，4月份受多地疫情散髮的影響，經濟主要指標出現下降，5月份疫情防控向好，生產需求出現積極變化，但是仍有部分指標同比下降。6月份，隨著一攬子穩增長政策措施的落地見效，經濟運行有望進一步改善。

一是需求拉動有望增強。從投資來看，穩投資力度持續加大，投資增長支撐作用逐步加強。1-5月份，製造業投資同比增長了10.6％，其中裝備製造業增長22％，基礎設施投資增長加快。1-5月份，基礎設施投資同比增長6.7％，比1-4月份加快0.2個百分點。從先行指標來看，1-5月份新開工項目計劃總投資同比增長了23.3％，保持較快增長。從消費和外貿來看，5月份社會消費品零售總額降幅明顯收窄，隨著生活秩序逐步恢復，消費回升的步伐也會加快。5月份，中國進出口增速明顯加快，顯示出外貿韌性比較強的特點。隨著外貿企業生產恢復，港口物流改善，貨物出口對增長拉動也會繼續顯現。

二是生產恢復有望加快。從工業看，5月份工業生產實現由降轉升。隨著企業復工達產的加快，尤其是部分前期受疫情衝擊比較大的地區工業生產改善，將支撐工業生產加快。從調研的情況來看，上海、吉林等地工業生產積極變化明顯增多。從服務業看，5月份，服務業生產指數下行勢頭減緩，部分接觸型服務業降幅收窄明顯。隨著疫情防控總體向好，生產生活秩序恢復，服務業改善態勢有望延續。5月份，服務業PMI中，企業經營活動預期指數已經比上月明顯回升，達到55.2％。

三是市場運轉有望改善。從交通物流看，5月份，大陸全國貨物週轉量同比增長3.4％，比上月加快0.3個百分點，全國港口集裝箱吞吐量增速由負轉正，同比增長4.3％。隨著物流保通保暢的持續推進，6月份交通物流狀況將進一步改善，有利於生產流通順暢運行。從工業品價格來看，市場保供穩價的成效顯現。5月份，原煤、原油、天然氣的產量分別增長10.3％、3.6％和4.9％，有利於能源價格穩定，也帶動了PPI漲幅回落。5月份，PPI同比上漲6.4％，漲幅比上月回落1.6個百分點。PPI尤其是上游價格漲幅回落，有利於緩解中下遊行業的成本壓力，改善工業經濟運行。

四是穩增長政策措施進一步顯效。面對外部環境複雜嚴峻和國內疫情衝擊帶來的經濟下行壓力，在原有的穩增長政策措施基礎上，5月份國務院進一步出台穩住經濟一攬子政策措施，包含了6方面33項具體舉措，各地也在積極落實中央要求，結合地方出台穩定經濟的措施。這些措施有望在6月份逐步顯效，將促進經濟穩定向好。從近期情況來看，大規模留抵退稅政策有效實施，對於緩解企業經營壓力發揮了積極作用，同時金融支持實體經濟的力度不斷加大，企業資金狀況得到改善。

付凌暉表示，綜合來看，如果疫情能夠得到有效控制，各項穩增長措施落地見效，在各方面共同努力下，第二季經濟有望實現合理增長。