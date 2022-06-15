國民黨立法院黨團副書記長洪孟楷、書記長萬美玲、總召曾銘宗及首席副書記長李德維15日召開「高登2.0又來了 賣墨水匣的改賣快篩 政府涉嫌圖利120億元？」記者會，現場展示大鑫公司進口之富樂快篩，其盒外標示核衣殼蛋白抗原的快速檢測試劑。（劉宗龍攝）

本土新冠肺炎疫情持續延燒，不少確診者在解隔離後，也陸續出現長新冠症狀。國民黨立委洪孟楷上午呼籲，推估未來全台至少有30萬確診民眾將有長新冠後遺症，衛福部應著手規劃醫療補助中、西醫長新冠門診醫療，充足醫療量能。

此外，洪孟楷特別提到，青少年與嬰幼兒發育期間確診，身體受到損傷可能會導致一輩子傷害，衛福部也應展開長期追蹤研究，超前部署治療作為。

新北市中醫師公會理事長詹益能表示，國外統計，omicron確診者有5％至8％有長新冠後遺症，以目前國內確診規模推估有30萬人將有記憶力、體力與精神比較差、腦霧，會有紅疹、失眠、心悸、影響味覺等長新冠後遺症不為過。

詹益能說，對長新冠治療，中醫上視每個人體質不同，可以用針灸或用藥，有民眾針灸完頭腦就會很清楚。

台北慈濟醫院醫師謝伯駿表示，omicron除上呼吸道症狀外，也會產生身體系統性發炎反應，局部症狀可在醫院各門診中治療，中醫對系統性症狀，或是對需要氧氣與插管治療重症病人，中醫對改善呼吸功能與肌肉萎縮有很大幫助。

謝伯駿說，確診者解隔離後，身體與免疫功能、氣血還沒有恢復的很好，針灸對處理如腦霧等意識、精神影響可以有很好的幫助。

曾染疫的前新北市副發言人戴湘儀表示，確診解隔離後，行程一定要寫下來，否則會想不起來，也容易疲累、會喘、掉髮與失眠等情況。前高雄市青年局長林鼎超表示，家中有不能打兒童疫苗的2、4歲小朋友也確診，症狀無法準確形容。

洪孟楷指出，世衛組織預估近兩成新冠肺炎確診者會出現長新冠症狀群，發病後3個月內仍有疲勞、咳嗽、走路會喘等不適症狀；國內專家預測，台灣將在7、8月湧現「長新冠」高峰期，衛福部應即刻著手研擬應對政策與措施。

洪孟楷說，民進黨政府要人民與病毒共存，但共存之後如何讓人民身體恢復到健康狀況，應該超前部署。

對於國內清冠一號供不應求，還大量出口。詹益能表示，目前藥廠陸續正常供貨中，缺貨狀況比較緩和，但國內目前還是比較急需，應先要有充足的量照顧自己的人民再出口，生吃都不夠還曬干。