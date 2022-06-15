25歲林允過去有「最受寵星女郎」的封號，最近她與劉亦菲等人合拍的《夢華錄》熱播中，她受訪透露和劉亦菲變成好友，沒想到「神仙姐姐」私下根本不仙，其實比較像宅女，平時她和劉亦菲、柳岩私下最常聊餐廳和化妝品，無話不談感情甚好，談到即將過60大壽的星爺，林允也罕見承認因為疫情已經一年沒跟周星馳見面，但禮物不可少，為了保密當作驚喜不能多說。

去年港媒報導，在歷屆星女郎中，只有24歲的林允在合作電影《美人魚》結束後沒跟周星馳鬧翻，不僅私下感情好，星爺曾現「聲」林允節目力挺女方，還主動掏錢加碼簽約金，希望能繼續將林允綁在身邊，如同將她視為親生女兒疼愛，算是星女郎中的特例。

林允、劉亦菲、柳岩拍攝的的《夢華錄》最近掀起許多討論。（圖／翻攝自電視劇夢華錄微博）

據《東網》報導，周星馳本月22日將過60大壽，林允表示過去每年都是過了整點第一個送上生日祝福，今年也不會少，去年兩人本來想在香港見面，但因疫情影響一直沒實現，但林允強調自己不會放星爺鴿子，等有空去香港一定會請吃飯，她更表示兩人雖然沒見面，還是定期會聯繫，可見依舊坐穩最受寵星女郎的寶座。

林允談到周星馳60歲生日將至，自己準備好了驚喜禮物。（圖／翻攝自林允Jelly微博）

近期劉亦菲、林允、柳岩三人合作的《夢華錄》播出中，林允表示其實開拍前就認識劉亦菲，對方平時是神仙姐姐形象，私下卻是宅女，「我們什麽都聊，比如劇組附近有什麽好吃的店，或者是有什麽好用的護膚品之類的」，她更透露自己在戲中演出琵琶坊教頭，戲外卻吃盡苦頭，手指上都是傷口，話雖如此，她仍不忘感謝劇中負責妝髮、道具的工作人員，才得以讓她美美出現在鏡頭前，嘴甜又相當有禮貌地將功勞歸給劇組人員，也難怪從出道至今都被周星馳一路疼愛，成為首例和星爺合作最久的星女郎。