根據外媒報導，烏克蘭特種作戰部隊周一時公布影像畫面，在盧甘斯克地區摧毀俄羅斯BM-21火箭炮；另一方面，烏克蘭空中突擊部隊也聲稱摧毀俄羅斯BM-27 Uragan多管火箭發射系統，以及在頓巴斯東部地區的作戰單位。

烏克蘭特種作戰部隊表示:「在無人機系統的幫助下確定敵方火炮的確切座標後，我們的士兵將定位數據傳給了烏克蘭國民警衛隊（NGU）的M777榴彈砲機組的炮手發動攻擊。」他們表示，這次襲擊摧毀了3架BM-21火箭炮發射器，另一架因砲擊而受損。

烏軍在盧甘斯克地區摧毀俄羅斯BM-21火箭炮

消息補充，BM-21是用來砲擊北頓內茨克（Severodonetsk）、烏軍和其他陣地的火炮之一。

另一方面，烏克蘭空中突擊部隊也在Facebook發布推文表示，他們用火炮摧毀了BM-27 Uragan 多管火箭發射器以及俄羅斯武裝部隊的特種車輛和後勤基地，俄軍在該陣地進行加油補給。

烏軍摧毀BM-27 Uragan 多管火箭發射器

BM-27 Uragan 是俄羅斯服役的 220 毫米重型火箭炮系統，自 1970 年代中期以來一直在使用，每枚砲彈重280.4公斤，16枚火箭炮彈藥可在20秒內齊射，射程範圍35公里。

據《國防新聞》報導，北頓內茨克對俄羅斯在更多西方武器抵達以加強烏克蘭防御之前奪取頓巴斯的目標非常重要，是一場克里姆林宮與時間的賽跑。