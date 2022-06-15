新冠肺炎疫情延燒，各國都出現超額死亡現象。公衛學者指出，台灣在2015～2019年，因戰後嬰兒潮進入老年，全死因死亡率有上升趨勢，到了2020年仍為負超額，今年受Omicron影響，疫情時間拉長，也出現了正超額的現象，1～5月間，共3187人超額死亡。目前本土流行曲線明顯下降，預估到了6月底，單日確診數會低於3萬、死亡數也有望低於50人，恢復到背景值。

因應部分國家死亡數低報情形，世界衛生組織提出「超額死亡」 （O-E）估算，即觀察值全死因死亡（Observed）-預期值全死因死亡（Expected），不過目前尚未有針對Omicron超額死亡問題的研究。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，受人口老化影響，1946年1954年出生的戰後嬰兒潮近年開始邁入65歲，台灣2015～2019年全死因死亡率有上升趨勢，藉由時間序列模型推估，台灣在2020年間仍為負超額，而在2021年隨著疫情時間延長，老年人口受到衝擊而逐漸成為正超額，至2022年Omicron大流行期間，超額死亡問題更為明顯。

1～5月間，台灣共有3187例超額死亡，其中1～3月405例、4月16例、5月2765例。相較於其他國家，台灣超額死亡比例為4％，日本5％、紐西蘭9％、新加坡15％、澳洲20％、南韓25％、香港38％。

目前台灣本土流行曲線已明顯下降，相較於紐西蘭，台灣無症狀及輕症適應期略長，但仍朝流感化趨勢前進。陳秀熙表示，目前各年齡層感染率顯示，年輕族群感染率已達15％，逐漸形成免疫保護牆而使流行下降，包含台北市、新北市及基隆市各年齡別感染率都已下降，新竹縣、新竹市、苗栗縣、花蓮縣及宜蘭縣則趨緩，而台南市、高雄市、台東縣及台中市則趨於平坦。

陳秀熙預估，台灣到了6月底，每日個案會低於3萬，走向地方流行。感染高峰後，中、重症及死亡曲線也開始呈下降趨勢，在考慮公告與死亡日相差6天間隔，藉由模型評估，在抗病毒藥物介入、醫療量能調整之後，未來的死亡數也將有所下降，6月底死亡人數將小於50人，恢復到背景死亡率。