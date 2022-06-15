大陸國務院新聞辦今天（6月15日）舉行5月份國民經濟運行情況新聞發佈會，有媒體提問：俄烏衝突引發的世界糧食危機受到了外界廣泛關注。6月6日，聯合國世界糧食計劃署與聯合國糧食農業組織發佈報告警告稱，多重的糧食危機正在靠近。請問，這對中國的糧食安全有多大的影響？下一階段政府會做哪些工作來穩定糧價？

對此，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年以來，國際形勢複雜嚴峻，特別是地緣政治衝突加劇，導致國際大宗商品價格，尤其是糧食、能源價格大幅上漲，引發了大家對糧食安全的關注。

付凌暉表示，從目前的情況來看，地緣政治衝突導致俄羅斯和烏克蘭糧食生產對全球的影響加大。面對這種情況，不少國家公布了限制糧食出口的措施，進一步加劇了供求矛盾，全球糧食價格持續高位運行。中國持續加大穩定糧食生產的措施。總的來看，這些年中國一直高度重視糧食生產，重視糧食安全，中國已經連續7年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上，糧食庫存比較充裕。雖然近期受到國際因素的影響，國內糧食價格有所上漲，但幅度明顯低於國際水平。

付凌暉表示，從當前情況來看，夏糧生產已經處於收穫階段，有望獲得較好的收成。去年，由於嚴重的秋汛影響，部分地區播種期有所推後，苗情比較複雜。但今年，整體氣候條件不錯，各方面加大了田間管理，加強了對人員生產的指導，夏糧有望實現較好的收成，為全年的糧食豐收打下較好基礎。當然，現在國際環境比較複雜，下一階段要繼續抓好糧食生產，進一步降低農資價格上漲帶來的農業生產壓力，確保全年糧食產量平穩增長。