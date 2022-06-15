隨著中華電(2412)、遠傳(4904)股東會均圓滿落幕後，電信三雄最後一家股東會台灣大(3045)，將於6月23日登場，因應疫情，台灣大公告，為維護股東健康權益與控制群聚與傳播風險，入場前請配合快篩或兩日內PCR陰性證明。

台灣大股東會將在下周23日登場，為電信三雄最後一場，其公告指出，「欲親臨本公司111年股東常會之股東，入場前請配合進行快篩或出示二日內PCR陰性證明，上述建議措施為維護股東健康之舉，不影響股東參與股東常會之權益」。

在台股中，包括台灣大母集團富邦金(2882)、台達電(2308)等，均祭出股東入場前先快篩的規定。

昨(14)日遠傳股東會中，董事長徐旭東針對與亞太電合併事宜，火力全開大嗆台灣大(3045)，直言「搞不懂世界上為什麼有人反對」、「有人頭腦好像很清楚、但又不清楚」、「哪個學校出來的？你要合併、我的就不通」等犀利發言，屆時台灣大股東會時，董事長蔡明忠是否會有所回應，也成為繼營運報告之外的另一亮點。