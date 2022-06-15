日本第2季景氣有可能已邁入復甦階段，因為，日本製造業信心在6月增加，服務業的也保持平穩。同時，當地4月核心機械訂單，出乎意料地月增率竟高達10.8%。

路透社15日報導的短觀報告中，雖然日圓續貶給日企帶來成本大增的經營壓力，日本在未來3個月，當地製造業以及服務業的信心可望改善。一家從事紡織與造紙業的日企認為，日圓走貶導致進口原物料價格大漲，成本也同步大增。

另外，有家受訪的化工日商指出，就算美國再升息以及中國大陸抗疫封城，業務狀況仍與2022年第1季一樣強勁。在日本化工、金屬產品以及機械製造業者樂觀推動下，路透社日本製造業的短觀景氣指數，從5月的5增加到6月的9。同時也預估，9月可望進一步升至12。

同份報告中，日本6月的服務業指數為13與5月持平，但相關業者表示，感受到投入的成本大漲壓力，日圓續貶更使得成本變得更高。另外，預估9月的服務業指數應可大增至15，主要是運輸以及公共設施相關產業復甦。

日本政府15日表示，當地4月核心機械訂單月增10.8%，預估值卻是減少1.5%，大大跌破外界的眼鏡。同時，這份被視為未來6到9個月，企業資本支出的領先指標，4月年增率更是大增19%。日本政府也趁機上修此數據，因為訂單數量確實正在增加。