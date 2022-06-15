吳汶芳推出四場不同內容的新巡演。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳推出四場不同內容的新巡演。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳3月底才結束《生存法則》專輯宣傳，馬不停蹄地公佈了全新巡演計畫，《人格教戰手冊小巡演》將前往包含高雄百樂門酒館、小琉球Get Drunk Bar、台北樂悠悠之口及台中東勢林場，共4站的演出。特別的是4站演出內容完全不同，一向不把自己逼到極致就不滿意的吳汶芳表示「企劃的時候很興奮，執行的時候很崩潰，只希望來參與的歌迷都能感受到團隊的用心！」

《人格教戰手冊小巡演》首站將來到吳汶芳的故鄉高雄，她將回歸初心，以一把吉他的方式，帶領歌迷一起回到她音樂的起點。第2站小琉球將與長期在當地推動環保的「海湧工作室」合作，除了晚上的正式演出，吳汶芳將搭著小貨車在小琉球隨機進行突擊演出，希望大家能在美麗的藍天綠地大海之中，一起體會地球之美，而晚上的演出將以電音的形式表現，保證嗨翻全場！第3站台北場，吳汶芳將自己的歌曲全部改編成爵士樂版本，而最終站將在東勢林場與歌迷一同露營過夜，吳汶芳除了會帶大家一起搭帳篷野營，帶來精彩表演，隔天一早還計劃與歌迷一同做瑜伽。

為此，吳汶芳找來好友諮商心理師林昱芳以及插畫家陳忠暐，合作推出《人格教戰手冊》線上測驗，引導粉絲參加最適合的演出場次。吳汶芳表示會想要推出這樣的測驗，是因為大家都說牡羊座熱情洋溢，但自己個性內向，很容易自動生出保護色，「保護到跟環境融為一體，明明我就站在大家後面但大家都找不到我，有一次去上通告，助理拿著我的吉他，我人就站在旁邊，工作人員卻走過去問助理：請問你是吳汶芳嗎？諸如此類的事蠻常發生的。」

吳汶芳因此常自我懷疑，希望藉由測驗及這4場巡演，讓大家更了解自己，明白愛自己與自己和解才是最重要的事情。而她在測驗中的分類是潛水粉（觀察型人格），潛水粉喜歡獨處充電，在人群裡比較喜歡退到一旁觀察，她覺得測驗結果非常準確。《人格教戰手冊小巡迴》首場高雄站即將於6／16中午12點啟售，其餘場次請上吳汶芳官方社群網站查詢。