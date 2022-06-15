據衛福部統計，2018年至2020年間食物中毒案件共1406件，其中校園食物中毒占約20％，行政院消保處因此在今年稽查4月、5月期間稽查29家大學校內外餐廳，其中衛生安全不合格23家，源頭減量及資源回收設施不合格4家，液化石化油氣串接不合格5家，完全合格的僅有1家。

其中就衛生安全管理的部分不合格的23家中包括有21家違反「食品良好衛生規範準則」，最多為從業人員未辦理年度健康檢查，但也有部分餐廳的食材過期，甚至過期近4年；飲料檢驗部分則有7家不合格，違規態樣均為腸桿菌科不合格。

行政院消保處消保官王志宏表示，從業人員應辦理年度健康檢查共有21家不合格，牆壁、支柱及地面保持清潔有8家不合格，貯放食品及餐具有6家不符合規定，有4家則發現如蟑螂等病媒出沒等，有3家的冰箱溫度不符合規定，更有2家食材過期，其中以在師範大學內的「八樣小吃」，共有6項食品過期、甚至還有過期近4年的食品，針對過期食品的部分將開罰。

王志宏說，飲料檢驗部分則有7家初查不合格，甚至還有超標1400多倍的飲料，仍有一家複查不合格也將開罰。

此外，此次也一併檢視環保及消防相關措施，其中有2家提供塑膠類杯、碗、盤、碟、餐盒等不符合規定，1家校內餐廳提供免洗餐具，1家未做資源回收，共開罰4800元，液化石油氣串接達列管標準的11家中，有6家不合格，更追查供應的瓦斯行，共開罰21萬5000元。