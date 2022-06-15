【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下簡稱東管處) 執行向海致敬已邁入第2年，其淨海成果達近2千公噸，近來積極推動源頭減量活動，鼓勵民眾養成使用循環餐具的習慣，減少便利生活所帶來過多的一次性垃圾，避免增加環境的髒亂與生態的負擔。

循環餐具示範店家。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

東管處與轄內4家餐飲業合作，共同推動循環餐具示範點計畫，包含成功鎮足跡再現生活館、中華餐飲店、好食實驗所，及東河鄉阿娥自助餐等4家便當業者自5月中旬起試營運，今(9)日於都歷遊客中心舉行「源頭減量行動啟動儀式」，期望透過4處示範點吸引更多業者響應，營造減塑循環市場，激發民眾源頭減量意識，一起守護環境。

循環餐具-消費者流程。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

東管處表示循環餐具租用模式為訂單產生後，業者於送餐同時收取餐盒押金，用餐後由消費者清潔完成送回店家確認即退還押金，業者針對繳還之餐具依據衛福部「餐具清洗良好作業指引」進行二次清潔，並置入紫外線殺菌烘碗機殺菌，消費者可以安心訂購及食用。

循環餐具-店家流程。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

東管處為執行向海致敬政策目標，並兼顧維護環境生態資源永續，由示範店家展示減少一次性產品，從源頭達到垃圾減量，改善海洋面臨的垃圾危機。也呼籲民眾從生活中開始減塑，落實自備水杯、支持具循環理念的店家，透過源頭管理減少海岸廢棄物，還給地球乾淨的環境。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）