繼英、美、澳洲與加拿大等已開發國家央行陸續升息後，歐洲央行（ECB）也預告7月升息一碼，結束購債計畫（QE）對抗通膨。中信投信15日指出，面對大緊縮時代來臨，投資市場變化萬千，操作難度大增，追蹤指數的ETF投資正夯，中信投信推出中信臺灣智慧50 ETF（00912），導入5種投資因子策略，幫助投資人理性面對市場起伏，即日起至6月15日熱烈募集！

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，中信臺灣智慧50 ETF（00912）追蹤「特選臺灣智慧50指數」具備勝率高、防禦力強、投資效益佳3大特色。「勝率高」：透過季度定期調整放入最新的財報與股價資料，累積出最高Alpha值，回測自2009年至今，過去13年有10個年度皆打敗大盤指數，表現亮眼。

「防禦力強」：面對市場出現大波動，指數季調整因子配重結構，提高指數防禦力，讓表現更加平穩。「投資效益佳」：台股投資常見的價差和股息收益上，特選臺灣智慧50指數長期投資表現優於大盤指數，以指數目前的成分股來看，股息收益率約介於5到5.5％。

張圭慧認為，「特選臺灣智慧50指數」篩選條件嚴謹，從臺灣上市上櫃股票挑出市值前50大成分股後，衡量企業能量的動能、成長、規模、價值與品質，進行投資權重加減碼，藉以達「較高報酬、較低風險」的投資目標訴求。

舉指數成分股之一的大立光為例，2011年的大立光股價僅566元，市值相對小卻具爆發潛力，後續因iPhone鏡頭需求增加帶動毛利率大幅成長，股價一路飆到2014年的2,395元，若以其2011～2014這3年間的股價表現，透過規模、品質和動能三因子選股進行相對加碼，個股帶來超額報酬達7.2％，而在2020和2021年受到疫情衝擊、中國低價競爭影響營收成長相對下行等多重利空衝擊下，營運遇逆風，多次面臨2,000元股價保衛戰，指數先後啟動動能和成長因子，進行相對減碼，多因子選股機制幫投資人以省心省力的方式達到風險控管。

中信投信表示，投資需與時俱進，中信臺灣智慧50 ETF（00912）追蹤「特選臺灣智慧50指數」績效優於大盤，指數回測過去13年的績效總報酬為730％，贏過大盤的216％，也勝過臺灣50指數的167％，換算為年化報酬率是20.1％。募集期間只要1萬5千元的甜甜入手價，想參與今年除權息高峰的投資人，近期台股修正不失為進場布局的好機會。