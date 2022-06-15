促進有機農業發展，新北市政府攜手國際有機農業組織，17日至19日每日下午3時至5時辦理「第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇」，並邀集台灣、瑞典、法國等各國代表，分享有機公共採購經驗，歡迎民眾踴躍參加。

新北市農業局表示，新北市政府近年致力於有機、友善農業推動，且為全臺第一個全面施行有機營養午餐政策的地方政府，透過消費帶動國內有機與友善農業發展，讓新北市每年有機與友善耕作面積成長30公頃。

為推廣新北市有機農業推動的成功經驗至國際，新北市政府與有機農業聯盟亞洲分會(IFOAM Asia)、亞洲地方政府有機農業促進會(ALGOA)等國際有機農業組織合作，辦理第一屆有機營養午餐公共採購國際論壇，本次論壇除了介紹國內有機農業發展現況，也邀請瑞典、法國、南韓、日本、阿根廷等各國代表，分享各自推動有機營養午餐推動實務案例，除了讓世界看見臺灣，也促進彼此的交流。另這次論壇因疫情因素，全程以線上方式辦理，並將有中英同步口譯，且民眾可隨時報名參加，誠摯邀請民眾趕緊線上報名，報名網址：https：／／www.ceioma.org／？p=609。

農業局長李玟表示，新北市政府推動有機與友善農業經驗，讓全世界驚艷，因此ALGOA特與新北市政府合作成立亞洲有機公共採購中心(ACPP)，本次論壇為彼此合作的重要起始點，未來也將共同收集與推廣各國有機公共採購政策成功案例，帶動全球有機農業發展。最後歡迎民眾踴躍報名這次論壇，與國際交流有機公共採購的經驗，並祝福大眾在三天論壇都可以滿載而歸。