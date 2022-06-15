大陸國防部長魏鳳和日前在香格里拉峰會上強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍「不惜一戰、不惜代價，一定會打到底」，陸委會則聲明這完全是藐視國際關係和平原則的宣戰行徑。大陸國台辦發言人馬曉光15日例行記者會上表示，民進黨說法歪曲台灣問題性質，抹黑大陸對台方針，再次暴露惡意炒作所謂大陸「軍事威脅」，圖謀把台灣問題「國際化」的險惡用心。

馬曉光表示，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內戰遺留問題。採取何種方式解決台灣問題屬於中國內部事務。實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。針對台獨勢力挑釁逼迫而採取的一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，何來所謂「宣戰」之說？

馬曉光更說，魏鳳和在香格里拉對話上已就台灣問題表明嚴正立場，擲地有聲，信號清晰。

馬曉光表示，民進黨上台以來，否認「九二共識」，操弄「兩國論」，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，關閉兩岸和談大門。當前兩岸關係緊張嚴峻，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，個別國家圖謀「以台制華」，阻撓中國的發展和統一，強調堅持「和平統一」、「一國兩制」的基本方針，但絕不允許台灣被從中國分裂出去。