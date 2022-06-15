ESG浪潮席捲，成為產業不可忽略的議題。工商時報15日舉辦「智慧ESG新商機」高峰論壇，Appier獨立董事簡立峰發表專題演講指出，ESG面向多元，大公司與新創都需要重視。對台灣企業來說，儘管ESG是挑戰，但卻也是機會，對企業的長期與永續發展，將帶來正面助益，更能在當中為台灣的新舊產業開啟合作的新契機。

簡立峰認為，ESG是每個企業對環境、對社會面以及公司治理所作出的各種努力，且不管大企業或是小新創，都需要同等重視。企業常常將ESG視為一個龐大的支出，但事實上，發展ESG其實對企業的長期發展與永續有莫大助益。

簡立峰列舉7個對企業帶來重大挑戰的ESG項目，包括如，資料中心耗能的問題如何改善、企業是否採購低碳排的零組件並符合採購倫理，另外，企業是否足夠理解供應鏈的碳排放，並攜手努力減碳。另外，從供應鏈的角度來看，台灣是國際科技大廠的重要供應鏈，蘋果訂定在2030年前對於供應鏈以及產品之間要達到100％的碳中和，這將與台灣直接相關，也是台灣相關供應鏈應該注意且去花力氣的方向。

若從公司治理以及文化的角度來看，簡立峰則以後疫情時代下興起的遠距工作模式舉例，他表示，遠距工作後，組織將更多元化，來自不同地點、不同種族的員工，企業如何打造「多元、公平與共榮」（DEI, Diversity, Equity, Inclusion）的環境，同時讓不同國家的員工也能有參與感、被接納，也是ESG評斷時相當重要的指標之一。

而AI偏差歧見（AI bias）造成的人權與社會的挑戰，是否因此造成種族、年齡或是宗教上的歧視，以及消費者資料隱私與保護的相關議題等，都是企業需要關注的ESG面向。

在ESG的議題當中，簡立峰表示，AI技術當前需要被解決的問題，更是「重中之重」。2016年AlphaGo跟韓國圍棋冠軍比賽後，掀起全球AI熱潮，大量的AI模型出現，造成龐大的電腦運算需求。早期訓練一個AI模型僅需幾百萬個參數，但短短幾年之間，訓練數據量和模型規模呈十倍、千倍成長，跑完一個GPT3的AI模型，更需要耗資千萬美元。

也就是說，要跑一個世界級的AI模型門檻大幅拉高，除了資金需求龐大，更非常消耗電腦資源與能源。簡立峰認為，如果可以讓參數需求或訓練時間減少，同時維持效能，就能對全世界產生相當巨大的幫助。

另外，5G興起，但當效能與頻寬增加時，將造成更多的需求、導致更多耗能。簡立峰說，儘管雲端是如同「公共發電廠」，但是當用量暴增，企業站在ESG的角度更應該去思考，哪些運算適合在雲端、哪些適合放在邊緣運算，以減少不必要的網路傳輸。而AI與IoT的時代，相關的智慧裝置數量將高速成長，對環境的衝擊只增不減，企業可以思考在材料上是否可以更環保、用得更好。

最後，簡立峰也表示，企業在做任何ESG責任以及數位轉型時，雲端化、數據化、AI化等面向，都需仰賴新創的參與。台灣企業應該思考，在回應ESG的社會企業責任時，如何讓台灣的新舊產業結合（例如讓新創建立ESG資料庫分析、評分軟體工具等），帶領新舊企業在發展ESG時能一起對話與合作。這對台灣來說，將不只是對世界與環境盡一份責任，更是為台灣開啟全新的契機。