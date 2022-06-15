指台灣水產品驗出新冠陽性 國台辦：暫停輸入1周

國台辦發言人馬曉光今(15)日在新聞發布會中指出，因從台灣輸入的冰鮮及冷凍水產品白帶魚的外包裝樣本中，檢測出新冠病毒核酸陽性，因此依相關規定暫停輸入一周。農委會表示，將要求中方提供科學證據。

農委會發言人陳淑蓉表示，目前的科學研究並未發現有病毒透過水產品傳染人的實證或研究，中國大陸近年來不斷針對不同國家以COVID-19病毒為由影響國際貿易，中國大陸應提出完整科學依據，我方會透過兩岸相關平台具體要求中方提供科學證據。

防檢局副局長徐榮彬表示，除非活魚有藥物殘留防檢局才會檢驗，不會針對包裝檢驗是否有新冠病毒，加上冷凍水產品歸類上是食品，這部分應詢問食藥署。

針對農委會指出，產品的外包裝是否有驗新冠病毒應詢問食藥署。食藥署長吳秀梅也回應，食藥署僅針對輸入來台的食品進行檢驗，輸出的品項非食藥署的管轄範圍，自新冠疫情爆發以來，食藥署也都持續檢驗輸入品是否有殘留的新冠病毒，但截至目前為止都沒有發現。

吳秀梅坦言，雖然輸出品非食藥署所管轄，但過去一直都沒有人在驗外包裝，農委會應是針對蔬果有無殘留農藥，或是肉品類是否有殘留動物用藥進行檢驗，食藥署將持續針對相關輸入食品進行嚴密把關，保障國人食安。