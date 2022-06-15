一名彭姓婦人與林姓媳婦長期心有嫌隙，林女與丈夫離婚後，前婆婆更是難忍憤怒，竟到林女的臉書直接用本名留言「沒教養一輩子讓人看不起」、「做沒好事的壞東西」、「白眼狼」、「心壞嘴巴臭頭殼裝大便」，林女見前婆婆如此侮辱她，氣得向法院提告；法官審理後，林女不願意和解，因此依法判前婆婆公然侮辱罪判，處罰2000元。

根據判決書，彭姓婦人與林姓女子為前婆媳關係。林女民國109年10月與彭婦兒子離婚，離婚後彭婦仍耿耿於懷，心有不滿，竟在109年12月起，在林女的臉書帳號上，Facebook（臉書），以自己帳號痛罵林女：「沒教養一輩子讓人看不起」、「做沒好事的壞東西」、「白眼狼」、「心壞嘴巴臭頭殼裝大便」、「去爽啊～爽到被離了猴」等文字謾罵。

林女看到留言後，一怒下告上法院，法官審理後認為，彭婦與林女因有嫌隙，而在多數人得以共見共聞之臉書頁面上，以貼文辱罵林女，未尊重林女之名譽法益，應予責難，但考量被告智識程度為國中畢業、犯後坦承犯行，卻因林女無和解意願，彭被依公然侮辱罪判罰2000元。