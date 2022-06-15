由立法委員許淑華所爭取，從彰化二林站出發，經北斗、彰化高鐵站、車籠埔斷層、鹿谷一直到溪頭。(許淑華辦公室提供／吳建輝南投傳真)

縣長林明溱指出，交通建設是一個城市發展觀光的重要基礎，很高興彰化15路客運加入台灣好行溪頭線的服務，而除了完整路網系統，縣府也持續針對鹿谷、竹山沿線的旅遊景點投入經費建設。(許淑華辦公室提供／吳建輝南投傳真)

許淑華說，溪頭的交通問題一直是她所關注，去年向公路總局爭取1.02億補助，來完成投151乙線的拓寬計畫，分流假日遊客到訪車潮。(許淑華辦公室提供／吳建輝南投傳真)

15日上午9點20分，第一班台灣好行溪頭B線15路公車，駛進鹿谷鄉農會茶業文化館，也代表該路公車正式通車，由立法委員許淑華所爭取，從彰化二林站出發，經北斗、彰化高鐵站、車籠埔斷層、鹿谷一直到溪頭，讓民眾前往溪頭更為方便，也象徵溪頭後疫情時代的觀光與經濟發展正式啟航。

溪頭自然教育園區位於南投縣鹿谷鄉鳳凰谷，海拔1150公尺，總面積達2500公頃，屬於台大實驗林場，園區內有多種針對樹種，完整的森林步道每到假日吸引大批健行遊客朝聖，伴隨而來的就是大量車潮，交通擁塞問題也持續存在。

許淑華說，溪頭的交通問題一直是她所關注，去年向公路總局爭取1.02億補助，來完成投151乙線的拓寬計畫，分流假日遊客到訪車潮，這次也成功爭取台灣好行溪頭線，將連接高鐵彰化站，方便鄉親南下轉乘，也讓遊客更方便探訪鹿谷。

許淑華還說，加上今年新增爭取的埔里線與集集線，南投就有10條台灣好行路線，為全國之冠，縣民不管就學、就醫、就業等都高度仰賴公路系統，因此路網、大眾運輸系統等都必須跟上，特別是偏鄉的運輸量能，希望交通部能夠調整現行的補助模式，維持運輸量能。

縣長林明溱也指出，交通建設是一個城市發展觀光的重要基礎，很高興彰化15路客運加入台灣好行溪頭線的服務，而除了完整路網系統，縣府也持續針對鹿谷、竹山沿線的旅遊景點投入經費建設，包括麒麟潭、小半天石馬公園等，未來也將持續推廣推出套票組合，一起迎接後疫情旅遊潮。