人力派遣公司員工林男及梁女，不滿重度身心障礙的王女被家人帶回自行照顧，無法再從事清潔工作，去年4月間屢次以通訊軟體傳訊給王女恫嚇，不上班會被警察帶走、凍結資金及失去社會局補助等，王女雖未返回工作，但受威脅導致憂鬱、焦慮適應障礙，台中地檢署依強制未遂罪嫌將兩人起訴。

人力派遣公司員工34歲林男與36歲梁女是情侶關係，派遣工王女患有重度身心障礙，王母將她帶回照顧，從4月19日就不再從事清潔工作。

為逼迫王女持續來上班，林男在去年4月17日及18日各以Line通訊軟體傳訊給王女，謊稱並恫嚇，王母遭通緝，警察要抓她，如果沒有再來上班，他們會凍結她的資金，社會局所有補助也都沒有了。梁女甚至恫嚇王女，如果遭社會局通報，她與1歲女兒會被迫分開。

王女因遭威脅而產生焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，不過，事後也未返回上班，案經王母向警方告發偵辦。

林男及梁女辯稱，傳訊只是要求王女繼續從事清潔工作，否認涉強制及恐嚇。