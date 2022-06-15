「2022潭子竹筍節」 ，由宣傳大使「潭寶、筍妞」擔任活動大使，行銷潭子區的竹筍。（陳世宗攝）

國內本土疫情持續延燒，嚴重影響百工百業！潭子區公所今天於聯合辦公大樓廣場，舉辦「2022潭子竹筍節」行銷記者會；現場規畫在地筍農、農會及家政班到場展示農特產品、竹筍佳餚等，並邀請各界共同宣佈2022潭子竹筍節活動25日登場，當天還規畫有挖筍體驗等活動，呼籲民眾以行動支持辛苦耕耘的農民。

潭子區長林國聲說，竹筍為潭子區最重要的農作物之一，每年於端午節前後是綠竹筍和麻竹筍的盛產季，為行銷潭子區知名優良的竹筍農特產，以及推廣城鄉互助、低碳消費及綠色深度旅遊之概念，農業局、潭子區公所於2019年至今年每年皆舉行「潭子竹筍節」活動。

林國聲表示，「潭子竹筍節」已形塑為屬於潭子區的品牌活動，藉由活動的舉行，將潭子區優良的竹筍農特產廣為宣傳、持續推廣，增加潭子竹筍知名度及筍農收入，讓竹筍產銷透明化，透過活動宣導城鄉低碳購買概念，讓鄰近各區居民採購潭子區農特產以促進銷售。

「2022潭子竹筍節」活動，將於6月25日在潭子區聯合辦公大樓廣場舉行，現場有在地農特產品市集，邀請潭子區農會、家政班及小農等於活動會場設置攤位，進行在地農特產品的推廣及展售，並規畫挖筍體驗，讓民眾了解竹筍生長環境和採收方式等農特產知識，以購買行動支持努力耕耘的農民。

立委楊瓊瓔及市議員蕭隆澤、徐瑄灃等與會表示，「潭子竹筍節」活動儼然成為潭子區最具代表性的特色及產業文化，期望透過每年的舉行，將此品牌活動推廣出去，讓台灣各地的民眾可以認識更多潭子在地優良的農特產品。並於後疫情時代，透過活動的舉辦邀請民眾共襄盛舉活絡地方產業。