台灣時間今天凌晨2點舉行了世界盃資格/跨洲附加賽，由哥斯大黎加和紐西蘭爭奪卡達世界盃32強最後門票，最終哥斯大黎加以1：0險勝對手，他們在開賽第3分鐘就進球，並一路領先到底，贏下這場比賽後讓他們前進卡達世界盃，搭上32強末班車，將加入西班牙、德國、日本所屬的E組，而紐西蘭則無緣這場盛會。
在威爾斯、澳洲陸續於附加賽勝出取得32強門票後，哥斯大黎加和紐西蘭成為最後一個席位爭奪者，此戰第3分鐘哥斯大黎加康貝爾(Joel Campbell)率先破門，為比賽開出好彩頭，接著紐西蘭第11、13、15分鐘連續反擊，但就是無法成功破門，到第39分鐘伍德(Chris Wood)總算進了，但因隊友加貝特(Matthew Garbett)犯規在先被判這球不算。
沒想到痛失這球後紐西蘭再也沒能破門，第67分鐘巴巴路西斯(Kosta Barbarouses)還因鏟球犯規被判黃牌，經VAR重播後更升級為紅牌，直接被判罰出場，而最後一波攻勢在第84分鐘，紐西蘭疲軟射門讓哥斯大黎加門將輕鬆守住，之後哥斯大黎加就以1：0獲勝，確定晉級世界盃正賽32強，挺進世界盃所有國家也全數出列！
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