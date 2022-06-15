台灣時間今天凌晨2點舉行了世界盃資格/跨洲附加賽，由哥斯大黎加和紐西蘭爭奪卡達世界盃32強最後門票，最終哥斯大黎加以1：0險勝對手，他們在開賽第3分鐘就進球，並一路領先到底，贏下這場比賽後讓他們前進卡達世界盃，搭上32強末班車，將加入西班牙、德國、日本所屬的E組，而紐西蘭則無緣這場盛會。

The stage is set. We now know the final 32 teams that are heading to #Qatar2022. 🤩



Who will lift the #FIFAWorldCup? 🏆 pic.twitter.com/SajfjpmnAx — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2022

在威爾斯、澳洲陸續於附加賽勝出取得32強門票後，哥斯大黎加和紐西蘭成為最後一個席位爭奪者，此戰第3分鐘哥斯大黎加康貝爾(Joel Campbell)率先破門，為比賽開出好彩頭，接著紐西蘭第11、13、15分鐘連續反擊，但就是無法成功破門，到第39分鐘伍德(Chris Wood)總算進了，但因隊友加貝特(Matthew Garbett)犯規在先被判這球不算。

🚨 #LoÚltimo | 🇨🇷 Costa Rica logra su primer gol en el minuto 2, a Nueva Zelanda por Joel Campbell. pic.twitter.com/Bfheb48K1R — NicaraguaActual (@NicaraguaActual) June 14, 2022

沒想到痛失這球後紐西蘭再也沒能破門，第67分鐘巴巴路西斯(Kosta Barbarouses)還因鏟球犯規被判黃牌，經VAR重播後更升級為紅牌，直接被判罰出場，而最後一波攻勢在第84分鐘，紐西蘭疲軟射門讓哥斯大黎加門將輕鬆守住，之後哥斯大黎加就以1：0獲勝，確定晉級世界盃正賽32強，挺進世界盃所有國家也全數出列！