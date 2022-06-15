IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)今（15）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息3.4元。會中亦通過以股份轉換方式合併興櫃載板廠旭德案，股份轉換基準日暫定10月1日，完成後旭德將成為欣興全資子公司。

欣興2021年合併營收1045.62億元，年增達18.97％、連4年創高。毛利率22.63％、營益率12.6％，分創歷史次高及近14年高點。歸屬母公司稅後淨利132.22億元、年增達1.42倍，每股盈餘（EPS）8.98元，雙創歷史新高。

欣興指出，在疫情逐漸可控及5G、智聯網（AIoT）、高速運算（HPC）等發展下，欣興去年載板產品組合優化、良率持續精進，使營運績效進步顯著。同時，與客戶在載板高階技術領域的共同合作擴產、發展長期關係，更提升公司營運未來性與穩定性。

展望2022年，曾子章認為，疫情預期至年底將越來越可控，但受通膨與原物料問題、美中貿易及科技關係緊張、產業競爭等影響，全球經濟體的不確定因素仍多。不過，在未來5G、高頻高速需求及高速運算應用的巨大商機下，將帶動PCB產業、特別是高階載板持續成長。

曾子章表示，欣興在與客戶長期策略合作下，將持續秉持正確策略及良好執行力，持續致力滿足客戶需求，開發藍海產品、優化產品組合，落實關鍵製程智動化，並大力推動ESG、重視節能減碳及預防災害。

曾子章會後受訪時指出，目前高速運算需求持續暢旺，載板整體訂單需求不變，未來3～4年與客戶仍有合作及投資新廠計畫，配息金額相較於獲利成長「稍微委屈股東」，但公司希望能藉此使中期營運有更好的獲利成長，藉此以最大福祉回饋股東、員工與社會。