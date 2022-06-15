電源供應器廠博大(8109)股東會完成董事改選，博大自結前5月每股稅前盈餘為3.99元，由於鐵道工程及醫療客戶需求強勁，博大表示，目前訂單能見度比去年好，下半年業績會比上半年好。

博大今天舉行股東會，博大主攻少量多樣電源產品，終端應用主要是工業、太陽能、鐵道工程及醫療等利基型市場，儘管全球通膨升息等產業黑天鵝不少，受惠於歐洲及韓國鐵道工程建置需求，以及醫療精密設備、工業電腦訂單穩定，博大今年下半年業績依舊看好。

博大自結前5月合併營收為6.41億元，年成長11.45%，營業毛利為2.94億元，年增5.29%，稅前盈餘為3.07億元，年成長79.42%，每股稅前盈餘為3.99元。

博大表示，目前訂單能見度比去年好，下半年業績會比上半年好。

博大股東會通過110年財報，110年合併營收為15.07億元，年增24.03%，稅後盈餘為3.87億元，年增22.75%，每股盈餘為5.28元。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為廖本崇、陳聯興、廖本林、廖月香、蔡政達，新任獨立董事為陳坤助、劉錦進及林功藝。