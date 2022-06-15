近期美國整體CPI及核心CPI數據均高於預期，使得美股殺聲隆隆，截至6月14日為止，S&P500跌幅逾21％，然近3日跌幅就超過10％，市場正在關注美國聯準會本周決議，富達表示，目前雖然維持減持股票和信用債看法，但仍認為美元資產目前是一個相對安全的避風港。

富達表示，目前較令人擔憂的是，核心服務的通膨年增率達5.2％，為1991年來的高點，而較長天期的通膨預期似乎也在攀升。儘管消費者調查數據疲軟，但美國的經濟成長仍相當具有彈性，代表聯準會在接下來的利率會議至少每次會升息2碼；如果就業市場持續保持強勁且通膨預期持續上升，也不排除出現升息3碼。

富達指出，股債市同步走弱，而美元和大宗商品表現較為強勢，所以，對風險性資產保持謹慎態度，維持減持股票和信用債看法不變，但美元資產仍是一個相對安全的避風港，尤其是美國經濟數據相對具有韌性。此外，考量商品供需仍緊張，且通膨仍可能維持相對高點，所以會關注大宗商品戰略性配置機會。