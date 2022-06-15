債券殖利率大反彈，壽險業進行淨值保衛戰，南山人壽董事長陳棠15日在股東會上，回覆股東對淨值減少的提問時直言：「公司現在壓力有多大，尤其是投資部門經常睡不著覺！」陳棠強調，國外經濟情勢不可控，但南山人壽團隊會「盡量小心減少損失」，目前仍維持平穩狀態，請股東放心。

南山人壽股東在股東會上提問，依據2021年底的壓力測試，利率每上升100點（1點等於0.01百分點），南山人壽的淨值會減少2,242億元，今年至今債券殖利率已反彈逾150點，等於南山人壽淨值可能要少逾3千億元，首季淨值比已從去年底的10.09％降到6.49％，擔心財務結構會因升息出問題。

陳棠因此提問才回應「你了解到公司現在壓力有多大」，尤其是投資部門，經常睡不著覺，國外的經濟不是我們可以控制的，盡量小心減少損失，公司仍維持平穩狀態，很多投資公司都出問題了。他請股東放心，南山人壽所有員工都全心投入，一定會維持經營穩健。

南山人壽代總經理范文偉亦回覆流動性及財務等問題，強調南山人壽在2018、2019年保險給付特別高，是因為先前銷售的躉繳、短年期儲蓄險等集中到期，但給付高峰已過，目前保險純給付部分，並沒有惡化，且南山續期保費每年有三千多億元，還有投資收益，不會有流動性問題，未來期間，亦不至於有入不敷出。

范文偉並表示，金融資產價格波動是短期，南山人壽是長期投資，國內外目前因通膨，烏俄戰爭，及各國升息，造成資本市場波動，但南山人壽的資本適足率（RBC）仍在300％以上，不致於變成問題壽險公司，至於南山人壽法定傳染病相關保單、或子公司南山產險的防疫險都從寬理賠，加速核保，希望扭轉保險業這波因防疫險的負面影響。