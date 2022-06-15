15日上午8點30分止有958名旅客入境，其中有將近20％入境旅客由親友接送，整體狀況良好。(機場公司提供)

入境958名旅客有兩成由親友接機。(機場公司提供)

機場公司總經理但昭璧清晨4時許就前往親友接送區及航廈路緣視察。(機場公司提供)

桃園國際機場15日零時起開放親友接送及旅客轉機作業，至上午8時30分共有6航班、958名旅客入境，其中有將近20％入境旅客由親友接送，整體狀況良好。機場公司總經理但昭璧清晨4時許就前往親友接送區及航廈路緣視察，機場公司呼籲接機親友遵守相關引導及規定，以免受罰。

今天開放首波尖峰入境時段為清晨5點至7點，第一、第二航廈計有958位旅客抵台。旅客抵達後依照機場公司安排動線接受唾液採檢，完成採檢後有20％入境旅客由親友接送，其餘搭乘防疫車隊離開機場，整體秩序相當良好。

機場公司為確保狀況良好，動員營運安全、業務及公共事務暨行銷處等處室十數名員工在現場引導，航警局負責維持等候及接送區秩序，另有保全與清潔公司配合旅客引導及清消作業。但昭璧表示，恢復親友接送規畫上路第一天，感謝各駐站單位、入境旅客與接機民眾的配合，呼籲近期要前來接機的國人遵守相關交通規定，善用機場公司所提供的停車場30分鐘免費停車，共同確保機場交通順暢。

機場公司提醒前來接機親友遵守相關引導及規定，航廈路緣接送區僅供上下車，禁止等待臨停，車輛應保持立即行駛狀態，另航廈周邊路緣皆設有科技執法，違者將由航警局開罰。