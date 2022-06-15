57歲蔡姓男子因妻子用地契抵押向64歲林姓男子借款100多萬元，因無力償還被頻繁催債，眼見土地可能被奪走，還款前夕竟持刀包車遠赴花蓮，殺害林男試圖取回地契，事後更變裝、剃頭更換造型掩人耳目。警方14日循線在北市士林夜市某宮廟將蔡逮捕到案，訊後依殺人罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

林男的同居女友本月11日清晨外出運動，怎料7時返家時，驚見全身是血且手中還拿著1把刀從屋內跑出的陌生男子，與該男對看3至5秒後，驚覺不妙，趕緊飛奔到距住家約800公米的新城分局報案，不過警方到場時，僅發現倒臥屋旁菜園血泊中且已明顯死亡的林男，遍尋不著蔡男蹤跡。

57歲蔡姓凶嫌在花蓮痛下毒手亂刀殺害林姓債主後，逃回台北躲藏，花蓮警方北上在士林一處宮廟帶到人後，移送花蓮地檢署偵辦，檢方認為蔡有重罪、逃亡及滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

經調查，死者林男從事小額放貸，住家也被翻箱倒櫃，警方調閱監視器畫面發現，凶嫌當時見死者正在屋前洗車，沒多說話就趨前以雙刀亂砍，死者除身上有多達20餘道刀傷及鈍器重擊傷痕，手掌、手指頭也幾乎被砍斷，手段相當凶狠。

蔡嫌痛下毒手後騎乘林男機車逃離，先是到海邊將沾滿鮮血的衣褲換下，裝入皮箱後丟棄在案發地附近，再將作案尖刀丟到立霧溪出海口，最後把林男機車棄置海邊沙灘，隨即逃往台北，抵達後還另剃平頭、關閉手機，藉以躲避查緝，但最後仍被新城警方識破，14日凌晨在北市士林遭逮捕。

蔡嫌一開始否認犯行，稱自己和林男是多年好友，沒道理殺害他，但經幹員出示沾有蔡男血跡的死者衣物後，才突破心防，坦承犯案，指出因妻子以新北市烏來區的原住民保留地權設定抵押，向林男借款百萬元，「欠百萬又不多，卻一直被催討」，由於已到還款時限卻無力償還，眼見就要失去土地，才會包車帶刀到花蓮殺人欲取回地契。

警方訊後依殺人罪嫌，將蔡男移送至花蓮地檢署偵辦，檢方認為蔡有重罪、逃亡及滅證之虞，昨晚向法院聲押禁見並於今早獲准。至於蔡妻是否知情並涉案，經檢方昨晚複訊已將人請回。