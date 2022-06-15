香港女網紅雪梨（Shirley），因擁有甜美的童顏臉蛋與火辣的身材，加上她經常在網路上分享化妝技巧，而在美妝界小有名氣。但近日她卻遭人爆料搶人男友、當小三，甚至被拍到她與一名男子，裸躺在床上被正宮活逮的影片在網路上瘋傳，掀起熱烈討論。

日前一名自稱是「正宮女友」的女網友在網路上PO出2支「抓姦在床」的影片，在網路上遭到大批網友瘋傳，而影片中的男女主角，就是正宮的男友以及網紅雪梨。原PO表示當天回家時，就發現地上散落著女性內衣，宛如電視劇中常見的捉姦場景，接著推開房門就看見自己的男友與雪梨赤裸著身體，在床上翻雲覆雨，男友發現被偷拍後就立刻起身，替赤裸著身體的雪梨蓋上被子，而這「護花」的一幕被原PO看到後也瞬間氣炸，拿起地上撿起的黑bra狂罵。

雪梨與男友辦事竟遭正宮抓姦在床。（圖／微博）

對此，影片中的男主角事後也立刻於個人社群媒體上拍片澄清，表示自己與該名女子早在半個月前就已分手，而且女方還交了新男友，怒轟她「半個月前已經跟你講分手，你都已經有新男朋友，有兩個朋友跟我說看到你拖住那個男的，你最好別跟我說是普通朋友呀！為何我就不能交新女朋友？」，雪梨也發文透露，明明是女方分手後不肯搬走，卻搞得她這個現任女友不能跟男友上床。雙方隔空交火卻說法不一，意外在網路上掀起話題。