國民黨桃園市長參選人張善政15日赴復興區參加地方座談會，針對有網路民調鄭文燦加上林智堅比他民調還高，張回應那是網路聲量加權調查，且鄭文燦占了7成，又不是他要選市長，另外羅智強在桃園行腳最後一天兩人將合體，對於是否加入團隊輔選？張說，雖然沒有講到那麼遠，「兩人的誠意、善意都到了」。

針對媒體詢問鄭文燦、林智堅合體的民調較高，張善政表示，該份是網路聲量加權民調，是把鄭文燦的7成聲量加林智堅的3成聲量加權來跟他比較，那不是傳統的民調，而是聲量加權比重調查，其中鄭文燦占7成聲量，「我請問到底是誰在選桃園市長？」大家一看就清楚了。

針對將與羅智強合體展現團結，羅究竟會不會加入輔選行列？張表示，兩邊還沒講那麼遠，現在是彼此釋出足夠的善意，是他主動表達在羅的桃園行腳最後一天，能否參加，羅也說很樂意邀請他加入行列，雙方一拍即合，「兩人的誠意、善意都到了」。