竹南鎮海口國小幼兒園小朋友14日至竹南警分局中港海口所慶祝警察節快樂。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮海口國小幼兒園小朋友14日至竹南警分局中港海口所慶祝警察節快樂。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

6月14日警察節前夕，竹南鎮海口國小幼兒園的1群小朋友，在老師的帶領下突襲了竹南警分局中港海口所，替警察叔叔們歡慶警察節，「警察叔叔、阿姨、哥哥、姊姊辛苦了！」稚嫩的聲音及可愛的笑容，融化了在場所有員警們的心，每位員警都深受感動。

每年6月15日正是警察節，14日1早，1群可愛小朋友們忽然出現在中港海口派出所門口，值班警員郭秉浤立即外出查看，原來是轄區內海口國小非營利幼兒園的2位教師，帶著12名小朋友們，特地在警察節前夕到派出所，對素日辛勞認真保護轄區治安、交通的員警們，表達深深的感謝，並給與滿滿的祝福。

「警察叔叔、阿姨、哥哥、姊姊辛苦了！」稚嫩的聲音及可愛的笑容，融化了在場所有員警們的心，每位員警無不深受感動。小朋友們對警察工作內容及帥氣的服裝裝備相當好奇，不斷提問，還搶著要合照，員警們帶著親切的微笑一一回答，並與小朋友們留下值得紀念的開心合影，師生們還特地用心自製祝福警察節快樂的海報，並親手寫下祝福語詞，送給員警們，場面備感溫馨。

竹南警分局長廖修鴻表示，員警們為了轄區居民們，日夜不間斷守護著這片土地，以期治安平穩、交通順暢，大家都能平安喜樂，員警們相當感謝海口國小的支持，以及與員警併肩奮鬥的民力們。