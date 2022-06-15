國民黨立法院黨團副書記長洪孟楷（右起）、書記長萬美玲、總召曾銘宗及首席副書記長李德維15日召開「高登2.0又來了 賣墨水匣的改賣快篩 政府涉嫌圖利120億元？」記者會。（劉宗龍攝）

檢調查辦進口商大鑫資訊公司涉嫌以大陸進口劣質混充美國製富樂快篩。國民黨立院黨團今質疑，大鑫資訊公司本來是在做印表機、墨水匣，卻跑來進口快篩，國民黨團要求食藥署不僅要下架有問題的快篩，還要立即取消大鑫公司的EUA，民眾有損失的部分，也要向大鑫要求負起賠償責任，相關單位也要把真相查到水落石出。

國民黨團書記長萬美玲表示，大鑫過去在賣印表機、墨水匣，食藥署核給他的數量竟然高達2.4億劑，他沒有進口醫療用品的實績，卻核給這麼大的量，每劑估計可獲利50元，估計可賺到120億的暴利。

萬美玲也點名關務署，這批快篩是美國製造，卻是從香港進口來的，海關是怎麼讓這些有問題的快篩進來的？照理講查驗要很嚴謹，不符當初申報的內容，應該要查到，這批貨是怎麼進來的？關務署應該說清楚講明白。

萬美玲指出，美國FDA早在3月1日就發文示警，富樂快篩可能出現仿冒品。最早拿到富樂EUA的醫優科技公司，5月12日就發聲明指出，公司沒有進口任何富樂快篩、市面上產品與他無關，且宣布即日註銷EUA，可見醫優科技對於仿冒快篩心裡有底，才主動放棄。

國民黨團首席副書記長李德維表示，大鑫到目前為止，去年底拿到法務部矯正署、內政部、交通部、國防部、台北、新北、桃園、高雄市政府等標案，都用到這無良商品，這問題非常嚴重。

李德維也質疑，其他各機關採購福樂快篩的原產地都標註「美國」，其中桃園跟高雄市政府居然把原產地國給標註錯誤，都寫成「中華民國」，連政府機關都搞錯。

黨團副書記長洪孟楷指出，大鑫是代理商、高鑫是進口商，但營業項目是電腦、體育用品、玩具製造、傢俱，但就是沒有醫材，一個沒有醫療營業登記項目，難道可以進口醫療器材嗎？且兩家公司分別在新店區、文山區的民宅，「小吃店、遊戲商可以代理醫材，現在連民宅裡的資訊公司也可以代理醫材，真是經濟奇蹟。」