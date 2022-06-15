台積電雖為晶圓代工龍頭，但面臨美、日、韓等大廠的追擊，彼此在製程技術上競逐，近期美日聯手研發2奈米晶片，打算透過雙邊技術合作關係，力拚最快在2025年生產，此時間點也與台積電、三星所喊出的2奈米目標一致。

綜合外媒報導，美日潛在的合作模式包含共同創立新公司，由日本企業設立新的生產基地，衍生出的研發成本和資本支出將由日本經濟產業省提供補助。雙方預計今年夏天就會正式展開合作，力拚2025至2027年成立半導體研究與2奈米晶片量產基地。

事實上，台積電、三星、英特爾等廠都在先進製程上比拚，三星預計今年上半年量產3奈米，2奈米則喊出2025年量產的目標，台積電3奈米預估今年下半年量產，2奈米也評估在2025年量產，英特爾則放話2024年就能量產2奈米，如今美日聯手也喊出最快2025年生產2奈米的期許。

儘管2奈米量產時間點成為兵家必爭之地，但良率與產能仍是決定能否獲得客戶訂單的關鍵，台積電董事長劉德音上周參加股東會時，被問及台積電該如何面對美日聯手的狀況，劉德音說：「日美合作2奈米，我想我們也在發展2奈米製程，英特爾也在發展，這個並不會特別擔心，且我們2奈米一些良率數據都已經是相當不錯，所以他們現在談合作，我想應該是希望有個備案。」