在國際管理發展學院最新發布的《2022年世界競爭力年報》（《2022年報》）中，香港排名從去年全球第七位上升至第五位。丹麥排名首位，隨後為瑞士、新加坡和瑞典。港府發言人15日表示，香港的競爭力有賴在「一國兩制」下的制度優勢，包括法治及司法獨立、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境和高效率的政府。

大陸央視網報導，在《2022年報》的四個競爭力因素中，香港繼續在「政府效率」和「營商效率」取得良好的排名，在「經濟表現」和「基礎建設」的排名亦有所上升。在子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名在全球第一位，在「公共財政」、「稅務政策」以及「國際投資」亦位於全球前三名。

發言人指出，面對環球激烈競爭，港府會繼續致力提升香港的競爭力。在鞏固自身制度和競爭優勢的同時，特區政府會積極加強在基礎建設、創新科技、人才培育和增加土地供應等方面的投資，為香港經濟的長遠發展提供有利環境。

該發言人還說，展望未來，亞洲各經濟體，特別是大陸，將繼續為全球經濟增長作出重大貢獻。在「一國兩制」下，香港將繼續發揮好門戶、跳板和仲介人的獨特角色，並積極融入大陸發展大局，把握好大陸「十四五」規畫和重大發展戰略，包括粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議，所帶來的機遇。「我們對香港長遠經濟發展和競爭力充滿信心。」