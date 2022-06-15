全球銷售量最大的日本車商豐田15日在年度股東大會上表示，必須提供各種類型車輛來因應不同環境和滿足消費者需求。這代表其要放慢轉向電動車的步伐。與此同時，豐田預期車用晶片繼續短缺。

在股東會上，豐田採購部長熊倉和生預期晶片短缺問題會持續下去。目前豐田跟其他車商一樣，面對車用晶片嚴重不足的問題，因此被迫一再削減產量。

豐田要繼續供應不同類型車輛的說法，遭到具環保意識的投資人批評其沒有要逐步淘汰汽油車的意圖，和質疑其在環保政策上的態度。豐田曾表示會從敵視電動車，變為擁抱電動車。

對於投資人的批評，豐田強調其在逾廿年前就推出對環境友善的油電混合車Prius並廣受歡迎。其認為在那些基礎建設尚未能支持快速轉向純電動車的地區，油電車最符合當地需要。

豐田去年承諾在2030年底前，會投入8兆日圓（約600億美元）去開發電動車。儘管如此，其預期到2030年，一年電動車銷售量僅350萬輛，只相當於其目前每年整體銷售量的約三分之一。